Elezioni Kosovo | vince il primo ministro ad interim Kurti

Alle elezioni anticipate in Kosovo, il partito del primo ministro ad interim Albin Kurti ha ottenuto la maggioranza. Le consultazioni si sono svolte per superare la paralisi politica causata dall’impasse delle elezioni di febbraio, che aveva impedito l’attività parlamentare. La vittoria di Kurti rappresenta un passo importante nel tentativo di ristabilire il funzionamento delle istituzioni e di proseguire il percorso politico nel paese.

Alle elezioni in Kosovo vince il partito del primo ministro ad interim Albin Kurti. Le elezioni anticipate si sono svolte nel tentativo di sbloccare la paralisi del parlamento bloccato dalle scorse elezioni di febbraio a causa di negoziati impossibili. Elezioni Kosovo: vince Kurti Il Kosovo ha tenuto le sue seconde elezioni parlamentari del 2025, indette .

