edoardo mao morto cerreto piange il maestro di sci ucciso da un malore

Cerreto, 29 dicembre 2025 – Il mondo dello sci di Cerreto e della Guardia Costiera della Spezia sta piangendo l’improvvisa scomparsa del maestro Edoardo Mao, che si è spento a soli 52 anni a Ormea, in provincia di Cuneo, dove si era trasferito insieme alla mamma. Il suo cuore ha smesso di battere. Mao ha avuto un improvviso malore e nonostante l’intervento dei sanitari il suo cuore ha smesso di battere. Edoardo, il fratello maggiore Emanuele e il padre Marchisio hanno insegnato, avvicinato e fatto innamorare gli spezzini, e non soltanto, del brivido e fascino della montagna e dello sci. Una disciplina che Edo ha praticato fin da piccolo proprio grazie agli insegnamenti del padre ex incursore, maestro, scalatore e guida alpina molto conosciuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

