Ederson dopo Atalanta Inter | Non abbiamo sfruttato le occasioni La nostra strategia era… 

Dopo la partita tra Atalanta e Inter, il centrocampista Ederson ha commentato l’andamento della gara, sottolineando come la squadra non abbia sfruttato tutte le occasioni create. Ha inoltre spiegato la strategia adottata dalla Dea durante l’incontro, offrendo una visione dettagliata delle scelte tattiche messe in campo. Ecco un’analisi delle parole di Ederson e dei temi principali affrontati nel suo intervento.

Inter News 24 Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato della partita di ieri sera, svelando anche la strategia adottata dalla Dea. Ederson ha parlato sui canali ufficiali dell’Atalanta della partita di ieri sera. SULLA PARTITA – « Abbiamo avuto le occasioni, ma il calcio è così, se non le sfrutti al meglio magari lo fanno gli avversari e poi perdi la partita. Abbiamo sofferto il giusto contro una squadra forte come l’Inter, abbiamo tenuto, ma quando abbiamo avuto le occasioni non le abbiamo sfruttate e alla fine loro hanno vinto. La cosa più bella è che noi siamo fiduciosi sulle idee del mister, questa è la cosa più importante » LA STRATEGIA – « Secondo tempo molto meglio, questa era la nostra strategia: soffrire un po’, vedere come loro si muovevano, non fare pressing troppo alto. 🔗 Leggi su Internews24.com

