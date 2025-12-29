Ederson alla Rai | Abbiamo incontrato una squadra forte l’Inter ha meritato di più ma…

Ederson, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la recente partita contro l’Inter, sottolineando la forza dell’avversario e riconoscendo che l’Inter ha meritato la vittoria. In un’intervista alla Rai, ha evidenziato alcuni aspetti della prestazione della sua squadra, evidenziando l’impegno e le difficoltà incontrate durante la gara. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sul confronto tra le due squadre e sull’andamento della stagione.

Inter News 24 Il centrocampista dell'Atalanta, Ederson, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata ieri in campionato contro l'Inter. Ai microfoni della Domenica Sportiva, Ederson ha commentato lucidamente il ko interno contro l' Inter. Il centrocampista dell' Atalanta ha riconosciuto che i nerazzurri hanno probabilmente meritato la vittoria, pur sottolineando la crescita della Dea nella ripresa. Il brasiliano ha spiegato la tattica attendista iniziale, rammaricandosi per la mancata concretezza sotto porta nonostante i segnali di ripresa del gruppo. L'Inter passa a Bergamo, il tecnico rammaricato: "Nel primo tempo abbiamo scelto di stare più bassi, partita decisa dagli episodi". Ederson: "Nel secondo tempo abbiamo avuto la sensazione di poter vincere"

