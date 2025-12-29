Ecco quanto aumentano i pedaggi delle Autostrade dall’1 gennaio 2026 Il Mit e Matteo Salvini | La Corte Costituzionale ha vanificato i nostri sforzi di congelare i rincari

Dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade italiane subiranno un nuovo aumento. Il Ministero delle Infrastrutture e Matteo Salvini hanno commentato che la Corte Costituzionale ha annullato le misure di congelamento previste, rendendo inevitabili i rincari. Questa decisione si aggiunge a un quadro di continui aumenti che coinvolgono gli automobilisti e le imprese di trasporto.

Roma, 29 dicembre 2025 – Dal primo gennaio 2026 ci sarà una nuova, l’ennesima, spiacevole sorpresa per chi viaggia in autostrada. Aumenteranno i pedaggi. A comunicarlo è stato “con rammarico” il Ministero dei Trasporti che la  Corte Costituzionale  si è espressa a sfavore del tentativo del Mit di  congelare i rincari. Gli aumenti delle autostrade. Aumenti dell’1,5% per i pedaggi. Le tratte che non aumentano. Aumenti diversi per la Salerno-Napoli e la Brennero. La tabella completa degli adeguamenti. Gli aumenti delle autostrade. “La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef (Piani economico finanziari ndr) regolatori”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

