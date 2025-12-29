Ecco quanto aumentano i pedaggi delle Autostrade dall’1 gennaio 2026 Il Mit e Matteo Salvini | La Corte Costituzionale ha vanificato i nostri sforzi di congelare i rincari

Dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade italiane subiranno un nuovo aumento. Il Ministero delle Infrastrutture e Matteo Salvini hanno commentato che la Corte Costituzionale ha annullato le misure di congelamento previste, rendendo inevitabili i rincari. Questa decisione si aggiunge a un quadro di continui aumenti che coinvolgono gli automobilisti e le imprese di trasporto.

Roma, 29 dicembre 2025 – Dal primo gennaio 2026 ci sarà una nuova, l’ennesima, spiacevole sorpresa per chi viaggia in autostrada. Aumenteranno i pedaggi. A comunicarlo è stato “con rammarico” il Ministero dei Trasporti che la Corte Costituzionale si è espressa a sfavore del tentativo del Mit di congelare i rincari. Gli aumenti delle autostrade. Aumenti dell’1,5% per i pedaggi. Le tratte che non aumentano. Aumenti diversi per la Salerno-Napoli e la Brennero. La tabella completa degli adeguamenti. Gli aumenti delle autostrade. “La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef (Piani economico finanziari ndr) regolatori”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco quanto aumentano i pedaggi delle Autostrade dall’1 gennaio 2026. Il Mit e Matteo Salvini: “La Corte Costituzionale ha vanificato i nostri sforzi di congelare i rincari” Leggi anche: Pedaggi autostrade, da gennaio arrivano i rincari e la Lega punge: “I nostri sforzi vanificati” Leggi anche: Autostrade, il Ministero dei Trasporti: "Sui pedaggi vanificato il nostro sforzo". A gennaio partono i rincari La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ecco quanto aumentano i pedaggi delle Autostrade dall’1 gennaio 2026. Il Mit e Matteo Salvini: “La Corte Costituzionale ha vanificato i nostri sforzi di congelare i rincari” - Solo poche tratte si salveranno dai rincari che seguono l’adeguamento delle tariffe all’inflazione programmata per il 2026 ... quotidiano.net

Aumenti pedaggi autostradali: bloccato il ricorso del MIT, ecco le nuove tariffe 2026 - Il Ministero dei Trasporti ha comunicato in una nota le società, e quindi le arterie interessate dal provvedimento. notizie.it

Aumentano i pedaggi dal 1° gennaio 2026, Salvini alza bandiera bianca: «Non posso farci nulla». Come (e dove) cambiano le tariffe - Con una nota ufficiale, il Mit ha ufficializzato la crescita dei prezzi per viaggiare sulle autostrade italiane. msn.com

"La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe" dei pedaggi delle autostrade, cghe aumenteranno dell'1,5% dal 1 gennaio. Lo a x.com

++ Pedaggio automatico in autostrada: 6.500 firme per dire no ++ Una novità che ha già acceso la protesta: una petizione online ha superato le 6.500 firme. Addio alle code ai caselli, ma il nuovo sistema Free Flow rischia di pesare sulle tasche dei pendolari d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.