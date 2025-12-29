Ecco perché Trump vuole la pace in Ucraina e la vuole ora L’analisi di D’Anna
In questo articolo, analizziamo le ragioni per cui Donald Trump sostiene la pace in Ucraina e le sue possibili implicazioni. Volodymyr Zelensky, rappresentando gli interessi europei, ha influenzato gli sviluppi diplomatici, impedendo temporaneamente l’espansione delle ambizioni di Vladimir Putin. Un approfondimento sulle dinamiche politiche e diplomatiche che stanno plasmando il contesto attuale.
Presentatosi da Trump in nome e per conto dell’Europa, Volodymyr Zelensky è riuscito, per il momento, a far naufragare a Mar-a-Lago le bellicose ambizioni conquistatrici di Vladimir Putin. Con una delle consuete giravolte che hanno caratterizzato il primo anno di presidenza dal rientro alla Casa Bianca, Donald Trump ha accettato il punto di vista del presidente ucraino e spiazzato il Cremlino, che ora dovrà assumersi l’onere di un ulteriore niet e soprattutto della prosecuzione di un conflitto che sta spingendo la Russia al collasso economico e militare. Nella conferenza stampa dopo il colloquio di oltre un’ora fra le delegazioni di Washington e di Kyiv, Trump ha infatti fatto capire di concordare con la posizione di Zelensky sui punti essenziali dell’attuale snodo delle trattative: cristallizzazione del fronte del Donbass, con l’eventuale ricorso al referendum popolare in caso di ipotesi di cessione territoriale; la cogestione della centrale atomica di Zaporizhzhia; e soprattutto l’assicurazione di precise garanzie difensive da parte degli Usa e dell’Europa nei confronti dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net
