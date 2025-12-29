Il cervello, oltre a contenere milioni di neuroni, è il centro di pensieri, emozioni e azioni quotidiane. Mantenere la sua salute è essenziale per un benessere duraturo. In questo articolo, presentiamo tre strategie efficaci per preservare le funzioni cerebrali e favorire un equilibrio mentale. Scopri come piccoli accorgimenti possono contribuire a mantenere il cervello in buona forma nel tempo.

Non è solo un contenitore per gli oltre 85 miliardi di neuroni che lo popolano: il cervello è fondamentale per produrre pensieri, emozioni, azioni e parole. Ma c ome proteggerlo dalle insidie, che aumentano con l’età? La buona notizia è che possiamo intervenire in diversi modi, a partire dalle scelte alimentari ma non solo. Parola di Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele di Roma, che regala a LaSalute di LaPresse tre buone abitudini da non dimenticare nel 2026: “Non ti abboffare, fai movimento e stai in mezzo agli altri. se possibile facendo del bene”, raccomanda il neurologo illustrando tutte le strategie protettive da mettere in pratica con il nuovo anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco le 3 strategie per un cervello in salute

Leggi anche: Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi

Leggi anche: Sanità: Investing for Healthy Ageing, le strategie per invecchiamento in salute e sostenibile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LE 3 COSE DA FARE NEL 2026 PER MIGLIORARE IL CERVELLO (E LA VITA) Dott. Valerio Rosso | LIVE

Un libro consigliato a genitori, educatori, insegnanti, adolescenti curiosi. Panoramica del libro Fra i dodici e i ventiquattro anni si verificano nel nostro cervello cambiamenti decisivi, non sempre facili da affrontare. Daniel J. Siegel, psichiatra di fama internazion - facebook.com facebook