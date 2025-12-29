Ecco la Toscana 2026

E’ una Toscana che entra nel 2026 con Eugenio Giani, Pd, confermato presidente Regione. Una Toscana apripista in Italia del campo largo e del reddito di cittadinanza regionale, ribattezzato reddito reinserimento lavorativo, varato a fine 2025, frutto dell’accordo Pd-M5S. Ma anche prima regione in Italia ad aver aver varato, 2025, la legge sul fine vita, poi impugnata dal Governo Meloni. Con la Regione Toscana costituitasi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale in merito al ricorso presentato dal Governo. Una Toscana in cui il Tar nel 2026 potrebbe ridefinire il nuovo Consiglio regionale eletto in ottobre 2025, dopo il ricorso presentato dalla candidata presidente Antonella Bundu con Toscana Rossa, esclusa dall’aula istituzionale con oltre il 5% di preferenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo Leggi anche: Assegno unico 2026, in Toscana quasi 373mila famiglie avranno l’aumento: ecco di quanto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Zootecnia, benessere animale: il bando 2026 al via dal primo febbraio; Selezione Oli Evo Dop e Igp Toscana 2026, aperte le adesioni; I concerti del Capodanno 2026 a Firenze: il programma nelle 4 piazze della città; Buone feste e un felice 2026 da. Quando iniziano i saldi invernali 2026 in Toscana: la data e cosa c’è da sapere - In Toscana la caccia all’affare si aprirà infatti sabato 3 gennaio 2026, per concludersi dopo 60 giorni, quindi il 3 marzo. lanazione.it

Capodanno in Toscana: tutte le piazze e le feste. Alfa, Tiromancino, Irama, sarà un brindisi in musica - Firenze, 29 dicembre 2025 – Aspettando il 2026 in musica: tante le piazze in Toscana nella notte di Capodanno in cui ci sarà festa. lanazione.it

Capodanno: da Alfa a Silvestri, tanti appuntamenti nelle piazze della Toscana - Sono alcuni dei nomi che si esibiranno nelle piazze della Toscana per dare il benvenuto al 2026, tutti a ingresso libero. ansa.it

Capodanno in Toscana: tutte le piazze e le feste. Alfa, Tiromancino, Irama, sarà un brindisi in musica x.com

Meteo in Toscana, le previsioni per 31 dicembre e Capodanno. La neve a bassa quota La risposta del Cmt - facebook.com facebook

