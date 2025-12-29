Ecco cosa succede agli uccelli durante la notte di Capodanno | è arrivato il momento di dire basta ai botti

Durante la notte di Capodanno, i rumori dei fuochi d'artificio e dei botti spaventano gli uccelli, provocando sbandamenti e fughe improvvise. Questa consuetudine causa sofferenze e, in alcuni casi, la morte di molte specie selvatiche. È importante riflettere sull’impatto di questi festeggiamenti sull’ecosistema e considerare alternative più rispettose della natura.

Ogni anno, durante la notte di Capodanno, migliaia di uccelli fuggono terrorizzati in preda la panico e muoiono a causa dei botti e dei fuochi d'artificio. La scienza, su questo, ci ha già dato una risposta piuttosto chiara, ma ora tocca noi dire basta.

