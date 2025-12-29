Eccellenza agroalimentare padovana in prima linea per Capodanno | ordini fino al +20%
L’eccellenza agroalimentare di Padova si distingue anche a Capodanno, offrendo specialità che combinano tradizione e innovazione. Dalle raffinatezze di tortelli con capesante e mazzancolle alle fettuccine al cacao con ragù di oca, il meglio del territorio è disponibile con ordini che crescono fino al 20%. Un’occasione per valorizzare i sapori autentici della provincia in un momento di festa e convivialità.
Tortelli con capesante e mazzancolle, fettuccine al cacao con ragù di oca, guancia di vitello in salsa di amaro, bocconcini di polipo grigliato e lenticchie di Casteluccio: l’eccellenza agroalimentare padovana si prepara a salutare il 2025 con un’offerta gastronomica che unisce creatività e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
