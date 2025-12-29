Eccellenza a Tivoli | il Punto Nascita tra i migliori del Lazio

L’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli si distingue nel Lazio per l’elevata qualità delle cure e un basso tasso di interventi di parto cesareo. Questo riconoscimento conferma l’attenzione dell’istituto verso un’assistenza ostetrica rispettosa e sicura, garantendo alle future mamme un percorso di nascita affidabile e professionale. Un esempio di eccellenza sanitaria che valorizza la salute e il benessere delle donne in un contesto di qualità e competenza.

Cosa: L'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli premiato per la bassa percentuale di tagli cesarei.. Dove e Quando: Presidio Ospedaliero di Tivoli (ASL Roma 5), dati riferiti all'anno 2024.. Perché: Il rapporto Agenas posiziona la struttura come modello di appropriatezza e qualità nelle cure neonatali.. Il sistema sanitario laziale brilla grazie ai risultati ottenuti dal Punto Nascita del Presidio Ospedaliero San Giovanni Evangelista di Tivoli. Secondo l'ultima edizione del Programma Nazionale Esiti (PNE), recentemente pubblicata da Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la struttura tiburtina ha registrato per l'anno 2024 una delle più basse percentuali di tagli cesarei primari a livello regionale.

L’albero di Natale più bello all’ospedale di Tivoli: ogni pallina racconta una nuova vita - All’ospedale di Tivoli, il Natale è una festa che ha il sapore di vita nuova, di speranza che sboccia. msn.com

