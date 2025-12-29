E Zoc ad Nadel stasera cena con la Pro loco Domani tocca all’Avis

Stasera alle 19 a Dovadola, in piazza Berlinguer, si svolgerà l’evento socio-gastronomico E Zoc ad Nadel, organizzato dalla Pro loco. La serata offrirà l’opportunità di scoprire tradizioni locali e gustare specialità del territorio. Domani sarà il turno dell’Avis, che proseguirà le iniziative nel rispetto delle tradizioni e delle esigenze della comunità.

Proseguiranno questa sera alle 19 a Dovadola le iniziative socio-gastronomiche attorno a E Zoc ad Nadel, in piazza Berlinguer, a cura della Pro loco. I protagonisti della nota Sagra del Tartufo sforneranno tagliatelle al ragù di piselli e arrosto di vitello con patate. "Due specialità – anticipano azdòre e chef della sagra – che ormai sono conosciute oltre i confini della valle del montone e della stessa Romagna". Le manifestazioni serali attorno al fuoco proseguiranno domani, quando ai fornelli si esibiranno gli chef dell’Avis, guidati dalla presidente Elisa Giardini, con un menù a base di specialità del 50° di fondazione, fra cui strozzapreti allo speck, panna e radicchio e stinco con patate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

