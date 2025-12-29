E Zoc ad Nadel stasera cena con la Pro loco Domani tocca all’Avis
Stasera alle 19 a Dovadola, in piazza Berlinguer, si svolgerà l’evento socio-gastronomico E Zoc ad Nadel, organizzato dalla Pro loco. La serata offrirà l’opportunità di scoprire tradizioni locali e gustare specialità del territorio. Domani sarà il turno dell’Avis, che proseguirà le iniziative nel rispetto delle tradizioni e delle esigenze della comunità.
Proseguiranno questa sera alle 19 a Dovadola le iniziative socio-gastronomiche attorno a E Zoc ad Nadel, in piazza Berlinguer, a cura della Pro loco. I protagonisti della nota Sagra del Tartufo sforneranno tagliatelle al ragù di piselli e arrosto di vitello con patate. "Due specialità – anticipano azdòre e chef della sagra – che ormai sono conosciute oltre i confini della valle del montone e della stessa Romagna". Le manifestazioni serali attorno al fuoco proseguiranno domani, quando ai fornelli si esibiranno gli chef dell’Avis, guidati dalla presidente Elisa Giardini, con un menù a base di specialità del 50° di fondazione, fra cui strozzapreti allo speck, panna e radicchio e stinco con patate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: S’accende domani lo Zoc ed Nadel che festeggia il mezzo secolo
Leggi anche: 50 anni di "Zoc ed Nadel", a Modigliana per le feste gusto e intrattenimento arrivano in piazza
E Zoc ad Nadel, stasera cena con la Pro loco. Domani tocca all’Avis; Modigliana, Zoc ed Nadel e concerto in teatro; Tombola e vin brulè. Dai fuochi accesi in piazza ai presepi: così i paesi si animano coi volontari.
Modigliana, Zoc ed Nadel e concerto in teatro - Il programma dello Zoc ed Nadel a Modigliana, giunto alla 50ª edizione, è gestito dai volontari della Pro loco. msn.com
S’accende domani lo Zoc ed Nadel che festeggia il mezzo secolo - L’antica tradizione modiglianese dello ‘Zoc ed Nadel’, quest’anno alla 50ª attesissima edizione, prenderà il via domattina. msn.com
OH OH OH… Stasera dopo chiusura partiamo per fare una missione speciale! Siete stati buoni Lo scoprirete domattina! Buon Natale da Languorino! #languorino #bestpizza #intown #cesena #natale #nadèl #visitcesena #hellocesena - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.