E’ un nuovo sciame sismico Trema ancora l’Italia la nuova scossa poco fa

Un nuovo sciame sismico sta interessando l’area tra Toscana orientale e Alta Valle del Tevere. Dopo le scosse di questa notte, la regione continua a essere interessata da lievi tremori. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che rimane sotto controllo. È importante mantenere la calma e seguire eventuali aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Prosegue lo sciame sismico che da stanotte interessa l'area tra Toscana orientale e Alta Valle del Tevere. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, una nuova scossa di terremoto è stata registrata nei pressi di Anghiari, in provincia di Arezzo, confermando una sequenza iniziata nelle ore notturne con due eventi ravvicinati che avevano già provocato un brusco risveglio per molti residenti. La scossa di magnitudo 2.5 nel pomeriggio. Il sisma più recente è avvenuto alle 14:47 ora italiana ed è stato classificato con una magnitudo ML 2.5. L'epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a nord-est di Anghiari, con una profondità di 10 chilometri, un valore tipico per i terremoti dell'Appennino centrale.

