È record film di Natale | 27 milioni euro per Buen Camino di Zalone
Il film “Buen Camino” di Zalone ha ottenuto un successo notevole nelle prime giornate di programmazione in Italia, registrando incassi di 27 milioni di euro nei primi quattro giorni. Questo risultato conferma la sua posizione come il film di Natale più visto, dimostrando l’interesse del pubblico e il consolidamento della presenza cinematografica durante le festività.
Roma, 29 dic. (askanews) – “Buen Camino” conferma il suo primato per le festività natalizie: nei suoi primi quattro giorni di programmazione nei cinema italiani con 27 milioni di euro (26.921.300 di euro), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%. Un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: si tratta della migliore apertura di sempre per un film di Natale. Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che cresce del 256,5% rispetto al weekend della settimana precedente e dell’87% rispetto allo stesso weekend del 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni
Leggi anche: 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino
I 30 film di Natale più belli di sempre da vedere in streaming; Sala piena al cinema Duomo per il contro film di Natale di Balasso; Record in sala, nel giorno di Natale, per il nuovo film di Checco Zalone; Checco Zalone, «Buen Camino» sempre più in alto: 13,7 milioni d’incasso.
Checco Zalone da record: con 27 milioni è la migliore apertura di sempre per un film di Natale x.com
Un record assoluto, ma a Voi è piaciuto il film #buencamino #checcozalone - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.