È morto Louis Gerstner ex Ceo di IBM | salvò l’azienda dalla bancarotta
Louis Gerstner, ex Ceo di IBM dal 1993 al 2002, è scomparso all’età di 83 anni. La notizia è stata comunicata dall’attuale amministratore delegato Arvind Krishna in una mail ai dipendenti, senza specificarne le cause. Gerstner è ricordato per aver guidato la rinascita di IBM in un periodo di crisi, contribuendo a stabilizzarne il futuro.
Louis Gerstner, Ceo e presidente di IBM dal 1993 al 2002, è morto all’età di 83 anni. Lo ha annunciato l’ad Arvind Krishna in una mail inviata ai dipendenti nella giornata di domenica 28 dicembre, senza tuttavia spiegare la causa del decesso: «Arrivò in IBM in un momento in cui il futuro dell’azienda era davvero incerto. La sua leadership in quel periodo rimodellò il marchio: non guardando indietro, ma concentrandosi incessantemente sulle future esigenze dei nostri clienti». Prevista, all’interno del colosso informatico, una celebrazione della sua eredità per riflettere sull’importanza del suo operato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
