È morto il primario cardiologo Tondi Venne aggredito con l’acido

È deceduto il dottor Stefano Tondi, primario del reparto di Cardiologia all’ospedale di Baggiovara, all’età di 69 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità sanitaria di Modena. Tondi era stato vittima di un grave episodio di aggressione con acido. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e familiari, lasciando un vuoto nel settore medico locale.

Lutto nella sanità modenese. Nella serata di sabato è morto all’età di 69 anni il dottor Stefano Tondi, primario del reparto Cardiologia dell’ospedale di Baggiovara. Il suo nome, oltre ad essere noto e stimato nell’ambiente medico, è stato legato a due gravi fatti di cronaca. Il più recente il 29 settembre del 2024 quando il cardiologo cadde da un muretto mentre passeggiava in collina battendo la testa e la schiena, una caduta che gli provocò una lesione alla colonna vertebrale. Dopo un ricovero al Maggiore di Bologna, il primario venne poi seguito al centro specializzato di Montecatone. Ma il fatto sconcertante accadde qualche anno prima, il 10 novembre del 2016, quando il medico fu vittima di una terribile aggressione avvenuta sulla porta di casa, a Vignola: stava rientrando in compagnia del figlio quando un uomo, impugnando una pistola ad acqua giocattolo, gli spruzzò della soda caustica sul volto, provocandogli serie ferite agli occhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

