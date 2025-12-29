È morta Melanie Watson l'attrice de Il mio amico Arnold aveva 57 anni

Melanie Watson, attrice nota per il ruolo di Kathy Gordon nella serie Il mio amico Arnold, è deceduta all’età di 57 anni a causa di complicazioni legate a un’emorragia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo, lasciando un ricordo del suo contributo nel panorama televisivo.

Melanie Watson, conosciuta per il ruolo di Kathy Gordon nella serie Il mio amico Arnold, è morta a 57 anni a causa di complicazioni legate a un'emorragia. Affetta fin dalla nascita da osteogenesi imperfetta, dopo il ritiro dal mondo dello spettacolo aveva dedicato la sua vita all’assistenza degli animali e al supporto alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

