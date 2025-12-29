È morta Melanie Watson la bambina di Arnold che aveva le ossa fragili come il vetro

È deceduta a 57 anni Melanie Watson Bernhardt, nota ai fan di “Arnold” come la piccola Kathy Gordon. Attrice, aveva interpretato il ruolo nella celebre serie televisiva “Diff’rent Strokes”. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo, lasciando un ricordo legato a una figura amata e riconoscibile della televisione degli anni passati.

Si è spenta a 57 anni Melanie Watson Bernhardt, l'attrice che i fan della serie cult "Arnold" (titolo originale Diff'rent Strokes ) ricordano come la piccola Kathy Gordon. La scomparsa è avvenuta venerdì 26 dicembre 2025 a Colorado Springs, a seguito di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute legato a una grave emorragia. Melanie non era solo un volto della TV degli anni '80. Nata con l' osteogenesi imperfetta, una rara patologia genetica nota come "Sindrome delle ossa fragili", ha convissuto per tutta la vita con una struttura scheletrica talmente delicata da potersi spezzare al minimo contatto.

