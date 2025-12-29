L'articolo di Ilaria Salis analizza la vicenda Hannoun, ponendo l'accento sulle inchieste relative ai sostenitori del terrorismo. Dopo un’attesa prolungata, molti hanno scelto di non affrettare giudizi, preferendo riflettere con prudenza. Questa attenzione ai tempi e ai modi di esprimersi evidenzia l'importanza di un approccio equilibrato e ponderato nelle indagini e nelle comunicazioni pubbliche.

Sono tanti quelli che hanno aspettato ore, ma anche giorni, prima di esprimersi sul caso Hannoun. Una logica di buon senso vorrebbe che l'attesa sia stata funzionale al buon senso e in molti casi è stato così. Non per Ilaria Salis, però, che ha pubblicato un comunicato che ha lasciato molti sorpresi e con ancora più domande rispetto al passato. Le posizioni dell'europarlamentare eletta con Avs sono note, non è certo novità che sia schierata con la sinistra radicale dei centri sociali, ma leggere le sue parole sul caso Hannoun, che in questo momento richiede la massima attenzione possibile, comunque stupisce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "E le inchieste per chi fiancheggia il terrorismo?": Ilaria Salis sul caso Hannoun

