E il suo stile romantico e provocante è più attuale che mai

Brigitte Bardot, simbolo di eleganza e sensualità degli anni Sessanta e Settanta, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e della cultura. A 91 anni, la sua figura rimane un’ispirazione per molte generazioni, testimoniando un stile senza tempo e un fascino ancora attuale. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca, ma il suo lascito continua a vivere attraverso le sue immagini e il suo modo di essere.

Brigitte Bardot, l 'icona moda degli anni Sessanta e Settanta a cui ancora oggi ci ispiriamo, è morta a 91 anni. Ma i capi e gli accessori che hanno segnato il suo stile rimangono intramontabili. Brigitte Bardot con il suo cane nella villa di St. Tropez, in Francia, nei '60. Sul set del film Mademoiselle Pigalle nel 1956, BB opta per una maglia marinière a righe bianche e blu. Nel 1959 sul set del film Femmina con una maglia che lasciava le spalle scoperte: da allora fu coniato il termine scollo "alla Bardot". L'attrice fu fotografata a Saint Tropez nel 1961 con un bikini, capo che divenne poi un must per l'estate.

