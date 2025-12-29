Brigitte Bardot, simbolo di eleganza e anticonformismo degli anni Sessanta e Settanta, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e dello stile. La sua figura, nota per un look romantico e provocante, rimane un punto di riferimento ancora oggi. A 91 anni, ci ha lasciato un’eredità che continua a influenzare generazioni, attestando la sua importanza come icona di raffinatezza e libertà di espressione.

Brigitte Bardot, l 'icona moda degli anni Sessanta e Settanta a cui ancora oggi ci ispiriamo, è morta a 91 anni. Ma i capi e gli accessori che hanno segnato il suo stile rimangono intramontabili. GUARDA LE FOTO Brigitte Bardot in 10 dettagli di stile intramontabili. Sul set del film Mademoiselle Pigalle nel 1956, BB opta per una maglia marinière a righe bianche e blu. Nel 1959 sul set del film Femmina con una maglia che lasciava le spalle scoperte: da allora fu coniato il termine scollo "alla Bardot". L'attrice fu fotografata a Saint Tropez nel 1961 con un bikini, capo che divenne poi un must per l'estate.

© Amica.it - E il suo look romantico e provocante è più attuale che mai

