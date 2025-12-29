E il Nobel… Trump e il microfono acceso | il fuorionda con Netanyahu
Durante un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha espresso il suo disappunto riguardo alla mancata assegnazione del Nobel per la pace, senza rendersene conto che il microfono fosse acceso. L’episodio ha attirato l’attenzione sui momenti di spontaneità e sui retroscena delle riunioni diplomatiche, offrendo uno sguardo più diretto sui pensieri dei protagonisti.
(Adnkronos) – "E hanno dato il Nobel a..". Il microfono è acceso ma Donald Trump non se ne accorge. Nel meeting con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti si sfoga per la mancata assegnazione del premio Nobel per la pace. Con le due delegazioni al tavolo – una decina di persone .
Il sedicente cristiano Trump, aspirante al Nobel per la pace, ha scatenato una nuova guerra il giorno di Natale, ordinando “un potente e mortale attacco aereo” sulle basi di presunti terroristi affiliati all’ISIS situati a Sokoto, uno stato nord-occidentale della Nigeri x.com
TRUMP PREMIO NOBEL PER LA PACE e LA COCACOLA SPONSOR DELLO SPORT DELLE OLIMPIADI IL MONDO ALL’INCONTRARIO Benedetti i deboli di vista, perché non vedono bene ciò che hanno attorno; benedetti quelli che ci sentono poco, perché - facebook.com facebook
