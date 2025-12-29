E il Nobel… Trump e il microfono acceso | il fuorionda con Netanyahu

Durante un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha espresso il suo disappunto riguardo alla mancata assegnazione del Nobel per la pace, senza rendersene conto che il microfono fosse acceso. L’episodio ha attirato l’attenzione sui momenti di spontaneità e sui retroscena delle riunioni diplomatiche, offrendo uno sguardo più diretto sui pensieri dei protagonisti.

