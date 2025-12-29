È già campagna elettorale De Luca | Chi ha tradito la fiducia dei messinesi non ha alcun titolo per proporsi come alternativa

In vista delle prossime elezioni amministrative, il dibattito politico si intensifica. De Luca ha ricordato che chi ha tradito la fiducia dei messinesi non può presentarsi come alternativa. L'incontro odierno del centrodestra ha ulteriormente alimentato le discussioni, sottolineando l’importanza di un confronto serio e costruttivo per il futuro della città. Le questioni in gioco richiedono un impegno condiviso e una proposta autentica per la comunità.

L'odierna riunione del centrodestra ha infiammato il dibattito sulle prossime elezioni. Alla tornata elettorale mancano poco meno di due anni ma già il clima è rovente. Dopo la volontà di Lega, Fratelli d'Italia, Mpa e Udc di porsi come alternativa all'attuale amministrazione, il leader di Sud.

