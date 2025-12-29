E' finalmente a casa da noi | grazie a tutti per il sostegno | ritrovata la 20enne umbra

La famiglia della giovane scomparsa domenica scorsa annuncia con gratitudine il suo ritorno a casa. Dopo un periodo di preoccupazione, la 20enne umbra è stata ritrovata e ora si trova nuovamente tra i propri cari. Ringraziano tutti coloro che hanno contribuito con il loro sostegno e collaborazione. La notizia rappresenta un momento di sollievo e di vicinanza per chi ha seguito con attenzione questa vicenda.

