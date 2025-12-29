E’ durata poco l’euforia della Lega | nel nome del decreto per l’Ucraina gli aiuti tornano militari

Recentemente, l’approvazione del decreto dedicato all’Ucraina ha suscitato discussioni. Dopo un iniziale entusiasmo, è stato confermato che gli aiuti previsti includeranno anche componenti militari. Questa modifica evidenzia un cambiamento nelle modalità di supporto italiane alla situazione ucraina, suscitando diverse interpretazioni e riflessioni sul ruolo e le strategie adottate dal governo.

E' durata poco l'euforia della Lega. Alla fine il decreto Ucraina presenta l'aggettivo " militari " accanto alla parola "aiuti". Il provvedimento è stato approvato dal consiglio dei ministri di fine anno. Il titolo del provvedimento, in capo alla presidenza del Consiglio e dei ministeri degli Esteri e della Difesa, reca la dicitura "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell' Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance".

