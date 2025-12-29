È di nuovo Monza-Trento Missione impossibile nei quarti di Coppa Italia

Monza e Trento si affrontano nuovamente nei quarti di finale della Coppa Italia di pallavolo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si contendono un passaggio verso le semifinali e la possibilità di partecipare alla Final Four di Casalecchio di Reno. La sfida, in programma, si inserisce nel percorso di una competizione che mette in evidenza il livello e la competitività della SuperLega.

C'è di nuovo Trento sulla strada della Vero Volley Monza, pronta a tornare in campo per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega, in una sfida cruciale che decreterà le 4 finaliste attese all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) il 7 e 8 febbraio per la Final Four. Stasera alle 20:30, i brianzoli affronteranno in gara secca l' Itas Trentino alla BLM Group Arena, solo tre giorni dopo il confronto di S.to Stefano in campionato, vinto dai trentini per 3-0 all'Opiquad Arena. Sarà una sfida tra la prima e l'8^ classificata al termine del girone d'andata. Trento punta a tornare a vincere la Coppa, trofeo che manca in bacheca dal 201213.

