E-commerce in crescita ma la Calabria resta indietro | solo il 27,6% compra online

Nonostante la crescita dell’e-commerce in Italia, il Sud, e in particolare la Calabria, mostra ancora un basso livello di partecipazione, con solo il 27,6% degli abitanti che acquista online. Questa situazione evidenzia le disparità regionali nel commercio digitale, chiamando in causa sfide e opportunità per favorire un settore più inclusivo e diffuso anche nelle aree meno sviluppate del paese.

Il commercio elettronico continua a crescere anche in Italia, ma il suo peso resta ancora limitato rispetto al commercio tradizionale, soprattutto nel Mezzogiorno. In Calabria, infatti, solo il 27,6% dei residenti ha effettuato almeno un acquisto online nel 2024, il dato più basso a livello. Sebbene il commercio elettronico in Italia abbia raggiunto nel 2024 un valore di 58,8 miliardi, quasi il 90% delle vendite al dettaglio avviene nei negozi fisici.

E-commerce in crescita, ma i negozi tengono: il 90% delle vendite resta nei punti fisici - Secondo la Cgia di Mestre l’online cresce più del doppio rispetto ai piccoli negozi, ma quasi il 90% degli acquisti continua a passare dalle attività commerciali tradizionali ... lanuovariviera.it

Nonostante la crescita costante dell’ecommerce che nel 2024 ha raggiunto 58,8 miliardi di euro, i negozi fisici continuano a concentrare circa il 90% delle vendite al dettaglio - facebook.com facebook

