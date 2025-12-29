Due mesi spettacolari. E la Fermana vola alto.

La Fermana si chiude il 2025 con un’ottima posizione in classifica, mantenendo un vantaggio di 4 punti sulle inseguitrici Trodica e Montecchio, mentre l’Osimana si trova a breve distanza. Due mesi di prestazioni solide e costanti hanno permesso alla squadra di consolidare il proprio ruolo di leader, confermando un percorso positivo e una crescita costante nel campionato.

FERMO La Fermana ha chiuso il 2025 da prima della classe con un vantaggio di 4 punti nei confronti delle dirette inseguitrici, quelle che tutti attendevano alla vigilia, Trodica e Montecchio, con l’Osimana appena un punticino dietro. Una corsa in rimonta della Fermana che ha avuto un’accelerata senza precedenti negli ultimi due mesi, quelli di novembre e dicembre, numeri alla mano. I canarini hanno chiuso il mese di ottobre con uno dei momenti più bassi dell’annata ovvero la sconfitta casalinga, tra l’altro immeritata per quanto creato, arrivata per mano della Fermignanese. Un ko che però ha segnato un momento di svolta nel gruppo di Augusto Gentilini iniziata esattamente sette giorni dopo, il 2 di novembre contro il Montecchio guidato dall’ex tecnico canarino Stefano Protti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

