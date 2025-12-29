Dubbi sulle liquidazioni al Ruggi | Polichetti Udc rilancia la denuncia sull' ex manager D’Amato

Il sindacato Fisi di Salerno ha sollevato dubbi riguardo a una richiesta di chiarimenti sulle liquidazioni all’interno dell’Azienda ospedaliera

Sta suscitando attenzione e interrogativi la richiesta di chiarimenti avanzata dal sindacato Fisi di Salerno in merito a presunte disposizioni di liquidazione di somme economiche precedentemente sospese all’interno dell’Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi" di Salerno. Una vicenda che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

