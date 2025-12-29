Dubbi sulle liquidazioni al Ruggi | Polichetti Udc rilancia la denuncia sull' ex manager D’Amato
Il sindacato Fisi di Salerno ha sollevato dubbi riguardo a una richiesta di chiarimenti sulle liquidazioni all’interno dell’Azienda ospedaliera
Sta suscitando attenzione e interrogativi la richiesta di chiarimenti avanzata dal sindacato Fisi di Salerno in merito a presunte disposizioni di liquidazione di somme economiche precedentemente sospese all’interno dell’Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi" di Salerno. Una vicenda che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: "Studentesse denunciano vessazioni e favoritismi" al Ruggi: la denuncia di Polichetti (Udc)
Leggi anche: "Al Ruggi doppia cardiochirurgia e genetica penalizzata": la denuncia di Polichetti (Udc)
Dubbi sulle liquidazioni al Ruggi: Polichetti (Udc) rilancia la denuncia sull'ex manager D’Amato; Dubbi sulle liquidazioni al Ruggi di Salerno: Polichetti (Udc) rilancia la denuncia sull'ex manager D’Amato.
Dubbi sulle liquidazioni al "Ruggi": Polichetti (Udc) rilancia la denuncia sull'ex manager D’Amato - Sta suscitando attenzione e interrogativi la richiesta di chiarimenti avanzata dal sindacato Fisi di Salerno in merito a presunte disposizioni di liquidazione di somme economiche precedentemente sospe ... salernotoday.it
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per le successioni il saldo reale del conto corrente, al momento del decesso, prevale su quello contabile. Una decisione che risolve dubbi su prelievi effettuati il giorno stesso della morte - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.