Droni sulla casa di Putin La Russia | negoziati a rischio Kiev replica | sono solo menzogne

Recenti immagini mostrano droni vicino alle proprietà di Putin, alimentando tensioni tra Russia e Ucraina. La Russia respinge le accuse, definendole false, mentre Kiev sottolinea la natura ingannevole delle dichiarazioni. La situazione rimane delicata, con i negoziati internazionali a rischio e le tensioni tra le parti in crescente aumento. In questo contesto, l’interesse internazionale si concentra sulla possibile escalation del conflitto e sulle implicazioni geopolitiche.

Roma, 29 dicembre 2025 - Trump non vede l’ora di cantare vittoria, ma la Russia sembra determinata a mettergli i bastoni fra le ruote. A meno di 24 ore dai colloqui a Mar-a-Lago fra il tycoon e Zelensky, la Russia denuncia un attacco con droni su una delle residenze di Vladimir Putin e minaccia di rivedere le proprie posizioni sui negoziati. Kiev grida alla fake news ma adesso si teme che questa azione e la successiva, futura rappresaglia, possano intralciare l’intesa. I colloqui che, per il presidente Usa potrebbero portare alla fine del conflitto in un paio di settimane, per altri sono ancora in alto mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Droni sulla casa di Putin”. La Russia: negoziati a rischio. Kiev replica: sono solo menzogne Leggi anche: La Russia: droni contro la residenza di Putin Kiev: solo bugie, Mosca mina i progressi Leggi anche: Ucraina, Trump bacchetta Putin: "Dovrebbe far cessare la guerra invece di testare missili"; nella notte 193 droni di Kiev sulla Russia, 1 morto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Verso la guerra?; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati” Zelensky: “Sono menzogne. Minano la pace”. “Droni sulla casa di Putin”. La Russia: negoziati a rischio. Kiev replica: sono solo menzogne - Trump convinto che per l’intesa servano ancora poche settimane ... quotidiano.net

Ucraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it

«Attaccata la casa di Putin»: ira di Mosca, Kiev nega. Il patto americano traballa - Ma dopo solo un giorno il Cremlino accusa l’Ucraina: «91 droni contro lo zar» ... editorialedomani.it

Attaccata la casa di #Putin con #droni, #Trump scioccato: cosa ha rivelato il presidente russo a quello americano x.com

#Droni contro la casa di #Putin, la #Russia: “già scelti obiettivi per attacchi di rappresaglia” - facebook.com facebook

