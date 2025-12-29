Droga il triangolo dello spaccio tra la stazione il parco Ducale e l' Oltretorrente

A Parma, l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti si concentra tra la stazione, il parco Ducale e l'Oltretorrente. Questa dinamica si adatta alle richieste di un mercato in costante cambiamento, influenzato da vari fattori sociali e territoriali. Analizzare questa realtà permette di comprendere meglio le modalità di interazione tra luoghi pubblici e fenomeni di illegalità, offrendo spunti utili per interventi di prevenzione e contrasto.

Lo spaccio di sostanze stupefacenti a Parma è in continua evoluzione, per rispondere ad una domanda sempre più specifica da parte dei consumatori. Le retate di polizia e carabinieri costringono i pusher ad organizzarsi in modalità differenti rispetto al passato e ad escogitare sempre nuovi metodi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

