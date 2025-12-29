Droga criminalità e sicurezza sul lavoro | nelle mani dell’Arma l’83 percento dei reati segnalati
L’Arma dei Carabinieri, grazie a un anno di attività sul territorio di Lecce, ha ricevuto e gestito l’83% dei reati segnalati riguardanti droga, criminalità e sicurezza sul lavoro. La presenza costante e la vicinanza ai cittadini permettono di garantire interventi tempestivi e di rafforzare la tutela della comunità locale, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro e controllato.
LECCE – Presenza sul territorio e prossimità: un anno di attività dell’Arma per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il bilancio del comando provinciale dell’anno che sta per terminare vede bene 86mila chiamate giunte al Numero unico di emergenza. In molti di questi casi si è trattato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Giovani, droga e rapine. Reati dei minori in aumento. Allarme furti nelle case
Leggi anche: Sicurezza sul lavoro nelle forze dell’ordine, l’allarme del Siap: “Norme ferme al 2019, servono interventi immediati”
Sorveglianza sanitaria sul lavoro: più controlli per alcol, droghe e infortuni in itinere - 159/2025) introduce nuove disposizioni sulla sorveglianza sanitaria, ampliando le ... ipsoa.it
Sicurezza, unità cinofile in azione. Sequestri di droga e segnalazioni - "Lavoro egregio per il presidio del territorio" lo ha definito l’assessore alla Sicurezza di Mirandola Marco Donnarumma riferendosi alla intensificazione dei controlli svolti nelle ultime settimane ... ilrestodelcarlino.it
Droga, omicidi e immigrazione clandestina: il volto della criminalità trapanese nella relazione di fine anno della Questura di Trapani - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.