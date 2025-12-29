Droga criminalità e sicurezza sul lavoro | nelle mani dell’Arma l’83 percento dei reati segnalati

L’Arma dei Carabinieri, grazie a un anno di attività sul territorio di Lecce, ha ricevuto e gestito l’83% dei reati segnalati riguardanti droga, criminalità e sicurezza sul lavoro. La presenza costante e la vicinanza ai cittadini permettono di garantire interventi tempestivi e di rafforzare la tutela della comunità locale, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro e controllato.

Sicurezza, unità cinofile in azione. Sequestri di droga e segnalazioni - "Lavoro egregio per il presidio del territorio" lo ha definito l’assessore alla Sicurezza di Mirandola Marco Donnarumma riferendosi alla intensificazione dei controlli svolti nelle ultime settimane ... ilrestodelcarlino.it

Droga, omicidi e immigrazione clandestina: il volto della criminalità trapanese nella relazione di fine anno della Questura di Trapani - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.