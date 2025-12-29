Dramma a Pietracatella; il papà superstite | ‘Penso solo a figlie e moglie’ 5 indagati e cibo sequestrato

A Pietracatella si è verificato un dramma che coinvolge cinque persone, con il cibo sequestrato nell’ambito delle indagini. Il padre superstite, ex sindaco Gianni Di Vita, ha dichiarato di stare meglio e di pensare principalmente alle sue figlie e alla moglie. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, desta attenzione sulla comunità locale e sulla gestione della situazione.

