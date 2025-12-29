Dove vedere in tv Trento-Monza oggi Coppa Italia volley 2026 | orario programma streaming

Per seguire in tv il match Trento-Monza di Coppa Italia volley 2026 oggi, e conoscere orario, programma e opzioni di streaming, consultate le fonti ufficiali. A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, la BTS Arena ospiterà nuovamente questa sfida, offrendo agli appassionati l’occasione di vivere un’altra emozionante partita tra le due squadre.

A distanza di soli quattro giorni dall’ultima sfida fra le due squadre in campo, la BTS Arena torna a essere il teatro di una sfida che profuma di déjà-vu. Itas Trentino e Vero Volley Monza si ritrovano infatti faccia a faccia nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, dopo il netto 0-3 con cui i dolomitici hanno espugnato l’Opiquad Arena lo scorso 26 dicembre, difendendo la prima posizione in Superlega. Il primo posto di Trento al giro di boa e l’ ottava posizione di Monza, hasnno dato forma a un quarto di finale dal pronostico sulla carta chiaro, ma tutt’altro che scontato in gara secca. 🔗 Leggi su Oasport.it

