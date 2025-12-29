Dove vedere in tv Novara-Milano Coppa Italia volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita Novara-Milano, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile 2026, si svolgerà martedì 30 dicembre alle ore 20.00. Ecco le informazioni su orario, programma e modalità di visione in TV e streaming. Questa sfida rappresenta un importante momento della competizione, disponibile su diversi canali e piattaforme digitali.

Martedì 30 dicembre (ore 20.00) si giocherà Novara-Milano, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena quella che dovrebbe essere la sfida più equilibrata del turno: si fronteggiano la terza e la sesta forza del girone d'andata di Serie A1, entrambe desiderose di interrompere il dominio di Conegliano nella conquista di scudetti e trofei entro i confini nazionali. Chi vincerà si meriterà l'approdo alle Final Four di Torino. Milano si presenterà all'appuntamento dopo la grande vittoria contro Conegliano, mentre Novara ha prevalso contro Bergamo al tie-break.

Su che canale vedere Milano-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Conegliano, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile.

