Dove vedere in TV Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026: orario, programma, streaming Martedì 30 dicembre alle ore 20.00 si disputerà il match tra Conegliano e Bergamo, valido per i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile 2026. Ecco le informazioni su come seguire l'incontro, con dettagli su orario, canali e possibilità di streaming.

Martedì 30 dicembre (ore 20.00) si giocherà Conegliano-Bergamo, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso si affronteranno la prima e l’ottava classificata al termine del girone d’andata di Serie A1: al giro di boa del campionato si è delineato il tabellone della competizione e le detentrici del trofeo incominceranno il proprio cammino contro le orobiche, partendo con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico. Le Campionesse d’Europa si presenteranno da capolista della Serie A1, ma con alle spalle le dolorose sconfitte contro Scandicci (nell’atto conclusivo del Mondiale per Club) e Milano (nell’ultima giornata di campionato). 🔗 Leggi su Oasport.it

