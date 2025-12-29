Dovbyk un anno controcorrente | dalla promessa al bivio

Il 2025 di Artem Dovbyk si presenta come un anno di incertezze, caratterizzato da un percorso incerto e sfide impreviste. Dopo un inizio promettente, il suo cammino si è progressivamente complicato, segnato da occasioni perse e adattamenti difficili. Questa fase rappresenta un momento di riflessione e scelta, tra il mantenere la rotta o imboccare nuove strade per il futuro.

Ci sono stagioni che non trovano mai davvero una direzione. Il 2025 di Artem Dovbyk rientra in questa categoria: un anno iniziato con segnali incoraggianti e finito dentro una lunga zona d'ombra, fatta di occasioni mancate, adattamenti mai completati e continui stop. Alla fine dei conti, il bilancio parla di dieci gol nell'anno solare, un dato che racconta solo in parte il percorso tormentato dell'attaccante ucraino con la maglia della Roma. Un avvio che faceva sperare. Nei primi mesi dell'anno Dovbyk sembrava aver imboccato la strada giusta. Tra gennaio e marzo la rete arrivava con una certa continuità, sette volte in poco più di due mesi, e la sensazione era quella di un attaccante finalmente inserito nei meccanismi offensivi.

