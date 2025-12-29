Doppia scossa nella notte due terremoti in pochi minuti | brusco risveglio al centro Italia

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre, due scosse di terremoto si sono verificate in rapida successione nell’area tra Toscana e Umbria, in provincia di Arezzo, nei comuni di Anghiari e Sansepolcro. L’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione locale, senza tuttavia segnalare danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze e prendere eventuali misure di sicurezza.

Due scosse di terremoto, avvenute a breve distanza di tempo, hanno interessato la notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre l’area di confine tra Toscana e Umbria, in provincia di Arezzo, tra i comuni di Anghiari e Sansepolcro. Le scosse, pur senza causare danni, sono state registrate chiaramente dalla rete sismica e in alcuni casi avvertite dalla popolazione, soprattutto nei centri più vicini agli epicentri. Terremoto nella notte, prima scossa vicino ad Anghiari. Il primo evento sismico si è verificato alle 03:29 ora italiana, con una magnitudo ML 2.0. L’epicentro è stato localizzato a circa 3 chilometri a nord-est di Anghiari, alle coordinate 43. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Doppia scossa nella notte, due terremoti in pochi minuti: brusco risveglio al centro Italia Leggi anche: Ancora una scossa: due terremoti a pochi minuti di distanza Leggi anche: Due terremoti nella notte a Messina: a Itala si trema con magnitudo 3.6, altra scossa a Rometta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Doppia scossa di terremoto lungo la costa garganica con epicentro in mare; DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO SULLA COSTA GARGANICA, EPICENTRO IN MARE; Gargano(FG):Doppia scossa nella notte terremoti avvertiti lungo la costa; Tragico incidente all’alba: muore un 18enne, comunità sotto choc. Due scosse ravvicinate e un forte boato: la terra torna a farsi sentire - L'articolo Due scosse ravvicinate e un forte boato: la terra torna a farsi sentire proviene da Insider Post. msn.com Doppia scossa di terremoto in Calabria - Una serie di lievi scosse di terremoto ha interessato il territorio calabrese nella giornata di mercoledì 17 dicembre 2025. zoom24.it

DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO SULLA COSTA GARGANICA, EPICENTRO IN MARE Nella notte, due scosse di terremoto hanno scosso la costa del Gargano, a meno di un’ora di distanza l’una dall’altra. La prima, la più intensa, ha avuto una magnitudo di - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.