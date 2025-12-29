Doppia scossa nella notte due terremoti in pochi minuti | brusco risveglio al centro Italia

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre, due scosse di terremoto si sono verificate in rapida successione nell’area tra Toscana e Umbria, in provincia di Arezzo, nei comuni di Anghiari e Sansepolcro. L’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione locale, senza tuttavia segnalare danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze e prendere eventuali misure di sicurezza.

Due scosse di terremoto, avvenute a breve distanza di tempo, hanno interessato la notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre l’area di confine tra Toscana e Umbria, in provincia di Arezzo, tra i comuni di Anghiari e Sansepolcro. Le scosse, pur senza causare danni, sono state registrate chiaramente dalla rete sismica e in alcuni casi avvertite dalla popolazione, soprattutto nei centri più vicini agli epicentri. Terremoto nella notte, prima scossa vicino ad Anghiari. Il primo evento sismico si è verificato alle 03:29 ora italiana, con una magnitudo ML 2.0. L’epicentro è stato localizzato a circa 3 chilometri a nord-est di Anghiari, alle coordinate 43. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

