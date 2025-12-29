Dopo Zelensky anche Netanyahu da Trump a Mar-a-Lago

Dopo l’arrivo di Zelensky, anche Benjamin Netanyahu si reca a Mar-a-Lago per un incontro con Donald Trump. Si tratta della quinta visita del primo ministro israeliano negli Stati Uniti in un anno, sottolineando l’importanza delle relazioni tra i due paesi. L’appuntamento è previsto per le 19 ora italiana e rappresenta un momento di attenzione sulle dinamiche politiche e diplomatiche internazionali.

Dopo Volodymyr Zelensky, a Mar-a-Lago è in arrivo anche Benjamin Netanyahu, alla quinta visita negli Stati Uniti nel giro di un anno: il primo ministro israeliano incontrerà Donald Trump alle 19 ore italiane. In cima all'agenda il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, in vigore da ottobre dopo due anni di operazioni militari da parte dell'Idf. Sebbene i termini concordati per la fase iniziale siano stati in gran parte completati – le forze israeliane si sono ritirate in nuove posizioni e Hamas ha rilasciato tutti gli ostaggi vivi e quelli morti tranne uno – l'attuazione della seconda parte del piano tarda non è ancora partita.

Ucraina, dopo incontro Trump-Zelensky accordo di pace “vicino”. Su quali punti c’è intesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, dopo incontro Trump- tg24.sky.it

Trump-Zelensky, 7 incontri in 11 mesi: dall'«agguato» alla Casa Bianca all'incontro nella reggia di Mar-a-lago - Ad eccezione del primo faccia a faccia di febbraio, i vari meeting si sono conclusi sempre con dichiarazioni ottimistiche di Trump e toni cauti di Zelensky: Putin è sempre riuscito a influenzare i col ... msn.com

DETAILS: Trump, Zelenskyy to hold MAJOR Mar-a-Lago meeting

Dopo la chiamata con Putin e poi l'incontro con Zelensky, per il presidente degli Stati Uniti "l'accordo è pronto al 95%". Ma è ancora stallo su territori e controllo della centrale nucleare più grande d'Europa x.com

UCRAINA | "Se le cose andranno bene, potrebbero volerci un paio di settimane" per raggiungere un accordo tra Kiev e Mosca. Lo ha affermato Trump dopo aver incontrato Zelensky. #ANSA https://ow.ly/bWQ350XPACs - facebook.com facebook

