Dopo un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi e un dicembre difficile, l’Invicta di serie B maschile conclude l’anno con una vittoria importante. Questo risultato rappresenta un passo avanti sia per il morale della squadra che per la posizione in classifica, offrendo motivazioni e fiducia per il proseguo del campionato.

Dopo un girone d’andata altelenante e un mese di dicembre da dimenticare, l’ Invicta di serie B maschile ha chiuso l’anno solare con una vittoria fondamentale per morale e classifica. Il successo ottenuto su Massa è stata una vittoria che non fa rumore ma fa classifica: Invicta 3–0 su Massa. Tre set ordinati, punteggi sempre in controllo e la sensazione di una squadra che, quando ha l’occasione, non si complica la vita. In un girone così, anche questo è un linguaggio: portare a casa punti pieni senza aprire porte. Il campionato dove è inserita l’Invicta infatti è molto equilibrato. Nell’ultimo turno prima della sosta infatti Tuscania conferma la vetta solitaria e rilancia: superando la Sestese 3–1 si ritrova da sola al comando, non come premio estetico ma come conseguenza di una cosa precisa: continuità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo un dicembre nero l’Invicta chiude vincendo

Leggi anche: Nucita chiude vincendo il Ciocchetto

Leggi anche: Sindaco chiude la scuola fino al 1° dicembre dopo l'incendio nella cabina elettrica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dopo un dicembre nero l’Invicta chiude vincendo - Dopo un girone d’andata altelenante e un mese di dicembre da dimenticare, l’Invicta di serie B maschile ha chiuso ... lanazione.it