Dopo quasi un anno l' Asp ha un direttore generale | via libera alla nomina di Alberto Firenze

Dopo quasi un anno, l'Asp ha finalmente ottenuto il via libera della giunta regionale per la nomina di Alberto Firenze come nuovo direttore generale. La ratifica rappresenta l'ultimo passaggio ufficiale, completando così il processo di designazione e garantendo l'operatività dell'incarico. Questa scelta mira a rafforzare la gestione e l'organizzazione dell'ente in un contesto di continuità e stabilità.

Mancava la ratifica della giunta regionale come ultimo tassello della designazione di Alberto Firenze a direttore generale dell'Asp. L'ok è arrivato oggi nel corso di una riunione a Palazzo d'Orleans. Alla nomina, proposta dall'assessore alla Salute Daniela Faraoni, aveva già dato parere positivo.

