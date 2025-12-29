Dopo oltre 30 anni di attesa apre l' autostrada Asti-Cuneo ma tutti i lavori finiranno nell' aprile 2026

Da domani, 30 dicembre, l’autostrada Asti-Cuneo sarà aperta al traffico tra Asti e Cuneo, segnando la fine di oltre 30 anni di attese. Tuttavia, il tratto tra lo svincolo Alba Ovest e Cherasco rimarrà gratuito fino al completamento dei lavori, previsto per aprile 2026. L’apertura rappresenta un passo importante per migliorare i collegamenti della regione, anche se alcune tratte saranno ancora in fase di completamento.

Da domani, 30 dicembre, l'autostrada Asti–Cuneo sarà percorribile dal traffico. Lo sarà da Asti a Cuneo ma non nel tratto ricompreso tra lo svincolo Alba Ovest e Cherasco: questo sarà perciò accessibile gratuitamente fino alla fine dei lavori, il che è previsto per aprile 2026.

