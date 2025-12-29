Dopo il rapimento del figlio, i protagonisti di Hercai affrontano una fase di grande tensione che mette alla prova la loro unione. Nel frattempo, Azize e Füsun continuano a scontrarsi, aggiungendo ulteriori complicazioni alla trama. La nuova puntata, in programma questa sera alle 21, porta i personaggi su un percorso emotivamente intenso, con sviluppi che influenzano profondamente le loro relazioni e il corso della storia.

U n nuovo giro sulle montagne russe per i protagonisti di Hercai. Nella nuova puntata – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – si affronta il dramma del rapimento di Umut e la conseguente disperazione di Reyyan. Attorno, la doppia vendetta di Füsun e Azize, che vede il coinvolgimento di Miran e Cihan. Miran, poi, deve fare i conti con la rabbia della moglie, che fatica a ritrovare la fiducia nei suoi confronti. “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” Reyyan si risveglia dal coma e Füsun fa rapire Umut Hercai, anticipazioni 29 dicembre 2025: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il rapimento del figlio, l'unione dei protagonisti è messa a dura prova; nel mentre, Azize e Füsun continuano a farsi la guerra

