Dopo furti e vandali qualcosa si muove per la video-sorveglianza per Castel del Piano e Bagnaia

Dopo recenti episodi di furti e vandalismi, si apre una fase di interventi per migliorare la sicurezza a Castel del Piano e Bagnaia. Nel 2026, sono previsti nuovi impianti di videosorveglianza nelle zone più a rischio delle due frazioni perugine, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la tranquillità degli abitanti. Questo progetto rappresenta un passo importante verso un ambiente più sicuro e controllato.

Il 2026 potrebbe essere l'anno buono per aumentare la sicurezza urbana a Bagnaia e Castel del Piano. Il tutto tramite nuovi impianti di videosorveglianza da inserire nelle aree a rischio delle due frazioni perugine. Che qualcosa si stia muovendo a livello comunale è emerso in consiglio comunale.

