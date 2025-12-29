Dopo anni di abbandono c' è un futuro per l' ex hotel Il Comune | Opportunità straordinaria di rilancio

Dopo anni di inattività, l’ex Hotel Terminus di Milano Marittima torna sotto l’attenzione pubblica. Il Comune di Cervia ha annunciato l’acquisizione delle quote della società proprietaria, aprendo nuove possibilità di rilancio per la struttura. Questa operazione rappresenta un’opportunità di recupero e valorizzazione dell’immobile, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla riqualificazione dell’area.

Il Comune di Cervia rende nota l'acquisizione delle quote della società attualmente proprietaria dell'ex Hotel Terminus di Milano Marittima. "Si chiude così l'era di abbandono di un immobile storico che negli anni ha perso progressivamente la centralità e il prestigio che possedeva - spiega il.

