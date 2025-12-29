Doping combine wild card comprate e flebo su Instagram | il tennis non se la passa benissimo

Il tennis, spesso associato a valori di correttezza e sportività, sta attraversando un periodo complesso. Tra doping, combine, wild card acquistate e pratiche discutibili sui social come Instagram, il panorama sportivo appare in evoluzione. La Süddeutsche Zeitung analizza il 2025 di questo sport, offrendo una prospettiva critica e dettagliata su un settore che sembra affrontare sfide nuove e profonde rispetto al passato.

Al momento dei classici resoconti dell'anno appena passato la Süddeutsche Zeitung ha deciso di dedicarsi a raccontare il 2025 del tennis, ma ribaltandone i cliché di sport del fair play. In un lunghissimo approfondimento il giornale tedesco ha analizzato il suo lato oscuro, una sorta di viaggio nel tennis criminale partendo dai fascicoli dell'International Tennis Integrity Agency (la famosa Itia che abbiamo imparato a conoscere per il caso doping di Sinner). Il risultato è che tra doping, partite truccate, telefoni che spariscono, scommesse sospette e doping il tennis non se la passa benissimo.

