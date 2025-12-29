Donna uccisa in via Paruta il mistero è doppio | ma il probabile assassino è stato ripreso dalle telecamere

Una donna è stata trovata uccisa in via Paruta, a Milano. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire, e il caso si distingue anche per il dettaglio che l’identità della vittima e le modalità dell’evento risultano avvolte nel mistero. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso il probabile aggressore, offrendo un elemento chiave nelle indagini. La scena si presenta priva di effetti personali, sollevando ulteriori interrogativi sulle circostanze dell’episodio.

Milano – Non aveva con sé borsetta o cellulare né documenti o tessere di mense pubbliche, centri d'accoglienza e dormitori. Le sue impronte digitali sono state inserite negli archivi delle forze dell'ordine, ma finora il software non ha dato alcuna compatibilità tra i polpastrelli "schedati" e quelli della donna trovata senza vita nel super condominio di via privata Paruta 74-76, una stradina a senso unico a due passi da via Padova. Un'informazione che lascia spazio a tre ipotesi: la morta, dell'età apparente di 25-30 anni, potrebbe essere un'italiana incensurata, una cittadina originaria di uno Stato dell'Unione europea o una straniera irregolare mai censita prima dai sistemi di accoglienza.

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa - Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco ... rtl.it

Donna trovata morta in un cortile a Milano: indagini per omicidio, la vittima aveva lividi e segni sul collo - Il corpo di una giovane donna, tra i 25 e i 30 anni, è stato trovato nel cortile di uno stabile in via Paruta, a Milano. panorama.it

Donna morta a #Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa x.com

