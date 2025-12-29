Donna trovata morta semisvestita in un cortile a Milano

Nella mattinata di oggi, una donna tra i 25 e i 30 anni è stata trovata senza vita in un cortile di un condominio in via Paruta, Milano. L'intervento delle forze dell'ordine è in corso per accertare le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali, che stanno conducendo le indagini.

AGI - Una donna di età apparente tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in mattinata in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano. Non sono chiare le cause del decesso. Allarme lanciato da una condomina. E' in corso l'ispezione del cadavere da parte del medico legale. A dare l'allarme è stata un condomina che ha notato il corpo della giovane donna semivestito. Indagini in corso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di zona con l'ausilio dei colleghi del Nucleo investigativo di via della Moscova. . 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Choc a Milano, donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo Leggi anche: Milano, giovane donna trovata morta in cortile Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Choc a Milano, donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo - Si tratterebbe di una donna di circa 30 anni: aveva segni sul collo che farebbero pensare a un'aggressione Le indagini sono in corso ... msn.com

Donna trovata morta in un cortile, a Milano. In corso le indagini. Nessuna pista esclusa - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. msn.com

Donna trovata morta in un cortile a Milano. Ha lividi sul corpo, non si esclude l'omicidio - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. ansa.it

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: semivestita e con segni di violenza sul collo x.com

ULTIM’ORA Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri: il cadavere era in un cortile - facebook.com facebook

