Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano

Una donna di circa 35 anni è stata trovata morta nel cortile di un edificio in via Paruta, Milano. L’intervento delle forze dell’ordine ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scoperta ha suscitato attenzione nella zona, mentre si attendono ulteriori approfondimenti sulle cause. La vicenda sarà seguita con aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

