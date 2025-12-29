Donna trovata morta in un cortile si indaga per omicidio | Era semi svestita nessuno la conosceva

Una donna tra i 25 e i 30 anni è stata rinvenuta senza vita nel cortile di un edificio in via privata Paruta, nella mattinata di lunedì 29 dicembre 2025. La scena del decesso e l'assenza di conoscenze sulla vittima stanno portando le autorità a condurre un’indagine per omicidio, al fine di chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabilità.

